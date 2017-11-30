Четверг, 30 Ноября 2017 14:04

АрмИнфо.Вице-президенты Армянского национального конгресса Левон Зурабян и Арам Манукян 29 ноября провели встречу с делегацией БДИПЧ ОБСЕ, возглавляемой директором департамента по выборам данной структуры Александром Шликом.

Согласно сообщению офиса АНК, целью визита делегации является обсуждение предложений и оценок, представленных в докладе БДИПЧ ОБСЕ по итогам парламентских выборов 2017 года. Представители АНК представили членам делегации БДИПЧ ОБСЕ нарушения, зафиксированные в ходе выборов, которые, по их мнению, носили системный и повсеместный характер, игнорируя право граждан Армении на формирование власти.

Левон Зурабян, в частности, сообщил, что кроме правящей Республиканской партии Армении, между всеми остальными политическими силами сформировался консенсунс по вопросу избирательной системы.

Тем не менее, власти всего за 8 месяцев до выборов навязали гражданам Армении новый закон. Как итог, выборы прошли в повсеместной атмосфере неприятия свободного волеизъявления граждан.

Представители Конгресса высказали также свои наблюдения касательно утверждению в Армении демократической системы.