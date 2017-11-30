Четверг, 30 Ноября 2017 13:41

АрмИнфо. В столице Беларуси - Минске 30 ноября стартовало совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и секретарей Совета Комитета национальной безопасности стран-участниц ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, в заседании принимает участие делегация Армении, возглавляемая министром обороны Вигеном Саркисяном. В ходе заседания будет обсужден ряд вопросов, связанных с деятельностью ОДКБ, включая вопросы, связанные с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, проблемами незаконной миграции и т.д.

В рамках заседания министр обороны Армении Виген Саркисян провел рабочие встречи со своими коллегами из стран-членов ОДКБ, в том числе, с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В этом году исполняется 25 лет со дня образования ОДКБ.

Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года, а соглашение о создании ОДКБ - 7 октября 2002 года. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. На сегодняшний день в Организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.