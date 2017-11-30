Четверг, 30 Ноября 2017 12:46

АрмИнфо. В рамках визита в Российскую Федерацию генеральный прокурор Армении 29 ноября в Санкт-Петербурге принял участие в 27-ом заседании Координационного совета генеральных прокуроров Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе заседания, прокуроры стран-участниц обменялись опытом по противодействию

незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, борьбе с пытками, защите прав граждан. Советом была обсуждена и утверждена программа борьбы против экстремизма, терроризма и других форм насилия на 2017-2019 г.г., а также план по борьбе с преступностью с использованием информационных технологий на 2017-2020 г.г.

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян выступил с речью об особенностях деятельности Прокуратуры Армении в контексте принятых договорно- правовых обязательств, а также о сложностях и ключевых практических проблемах, возникающих в сфере правовой взаимопомощи вследствие несовершенства гармонизации национальных законодательных актов с соответствующими международными договорами и соглашениями.