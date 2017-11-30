Четверг, 30 Ноября 2017 12:28

АрмИнфо. Необходимо провести серьезную работу по использованию имеющегося потенциала для доведения армяно-французских торгово- экономических связей до уровня политического диалога. Об этом, принимая накануне Посла Франции в Армении Джонатана Лакота, заявил министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства, в ходе встречи Джонатан Лакот выразил убеждение, что для активизации

армяно-французских отношений, в том числе, и экономического сотрудничества, существенное значение имеет заключенное 28 ноября в Брюсселе соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом. Кроме того, по мнению посла, не последнюю роль в этом процессе играет председательство Армении в Совете министров стран Франкофонии. В этом контексте дипломат подчеркнул важность ожидаемого визита в Армению президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

По словам Джонатана Лакота, представленный в Армении французский бизнес намерен расширить свое присутствие на армянском рынке. Посол

добавил, что успел встретиться с рядом инвесторов, и может уже заверить армянскую сторону в том, что французы желают осуществлять вложения в экономику Армении, имея в виду экспортные возможности республики на рынки стран ЕС и Ирана.

Министр проинформировал французского дипломата о скором открытии свободной экономической зоны "Мегри", что может открыть для французского бизнеса новые возможности. Сурен Караян согласился с тем, что новое соглашение с ЕС окажет серьезное воздействие на торгово-экономическое сотрудничество между двумя государствами. По словам министра, документ вселит уверенность в европейских, и в частности, во французских предпринимателях о возможности развертывания своей деятельности в Армении, учитывая также те реформы, которые реализованы и реализуются в рамках нового соглашения с ЕС. "Мы готовы быть рядом с французским бизнесом, оказывать ему содействие, и направить все усилия на обеспечение благоприятной инвестиционной среды и условий, которые необходимы французским предпринимателям для реализации своих проектов в Армении", - сказал Сурен Караян.

Отметим, что согласно данным Национальной статистической службы РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Францией в январе-октябре 2017 года составил $59.2 млн., возросший в годовом исчислении на 37,2%. В частности экспорт увеличился на 24,9% до $3.4 млн., при росте импорта на 38% до $55.8 млн.