Четверг, 30 Ноября 2017 12:26

АрмИнфо. По положению на 11.40 30-го ноября в Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, в ночь с 29 на 30 ноября на большей части территории страны ожидается выпадение осадков, которые прекратятся к концу дня. 1-4 декабря в республике выпадение осадков не ожидается. Исходя из неблагоприятных погодных условий, МЧС советует водителям в областях использовать исключительно зимние покрышки.

В городе Раздан Котайкской области, городе Джермук Вайоц Дзорской области, в местности, именуемой "Мегринская гора" в Сюниксой области, а также на участке дороги Сараван-Зангер трассы М-2 наблюдается выпадение снега.

Согласно данным департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, автодорога Степацминда - Ларс открыта для проезда всех видов автомобильного транспорта.