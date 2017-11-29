Среда, 29 Ноября 2017 18:03

АрмИнфо. Сегодня ситуация на банковском рынке Армении такова, что дальнейшего снижения процентных ставки ожидать не следует. Об этом отвечая на вопрос АрмИнфо в ходе онлайн-конференции, транслируемой в он-лайн режиме на официальной странице Америабанка в Facebook на тему <Тенденции изменения процентных ставок> сказал Директор по розничному банкингу Америабанка Арман Барсегян.

Он пояснил, что ввиду снижения процентных ставок с точки зрения многих банков уровень прибыльности сегодня экономически не обоснован. <В случае драмовых депозитов процентные ставки уже снизились до предела - 8-9%, и снижение с этого диапазона нелогично в плане формирования прибыли и наращивания капитала. Полагаю, что спад процентных ставок приостановится и стабилизируется. В дальнейшем, в зависимости от обстоятельств, возможен их некоторый рост, но даже если этого не произойдет, то снижение процентных ставок - уже маловероятно>, - сказал он, заметив, что субъектам хозяйствования, нуждающимся в кредитах, следует сегодня воспользоваться сложившейся возможностью.

По данным ЦБ РА, процентные ставки по драмовым кредитам к 1 сентября 2017 составили 14,01% (против 17,44% годом ранее), по драмовым вкладам - 9,42% (против 12,04% годом ранее).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, общий капитал банковской системы составил 680.5 млрд драмов с годовым ростом на 17,8%, активы - 4.1 трлн драмов с годовым ростом на 19%, обязательства - 3.4 трлн драмов с годовым ростом на 19,2%. В структуре активов на долю кредитных вложений пришлось 64,2% или 2.6 трлн драмов с годовым ростом на 18,7%, причем корпоративный портфель возрос на 17,6% при росте розничного на 14,4%. В структуре же общих обязательств на долю срочных вкладов пришлось 46,6% или 1.6 трлн драмов (годовой рост на 18,6%), обязательств до востребования - 23,9% или 822.8 млрд драмов (годовой рост на 50,4%), а международных привлечений (м/б кредитов) - 20,6% или 707.9 млрд драмов (годовой спад на 1,4%). Доход от кредитования возрос в годовом разрезе на 11% (9 месяцев 2017г к 9-ти месяцам 2016г), при росте расходов по срочным депозитам и текущим счетам на 17,2%, причем только за III квартал доход от кредитования сократился на 1,4% при росте расходов по срочным депозитам и текущим счетам на 13,1%. Чистая прибыль банковской системы возросла в годовом разрезе на 69,8%, составив по итогам 9-ти месяцев 2017г 29.5 млрд драмов, из коих 10.2 млрд были обеспечены за III квартал с ростом на 18%. Америабанк лидирует по общему капиталу, активам, кредитному портфелю (причем и по корпоративному), вложениям в ценные бумаги, общим обязательствам (причем как по депозитам до востребования, так и по международным привлечениям), занимает 2-ую позицию по уставному капиталу, чистой прибыли, 3-ю позицию по срочным вкладам (но 2-ю по срочным вкладам юрлиц).

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка на сегодня насчитывает 14 подразделений: 8 - столичные и 6 - региональные. Акционерами Банка на 1 октября 2017г выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.