Среда, 29 Ноября 2017 18:00

АрмИнфо.Снижение процентных ставок создало новые возможности с точки зрения развития рынка корпоративных облигаций. Об этом отвечая на вопрос АрмИнфо в ходе онлайн­конференции на тему <Тенденции изменения процентных ставок>, которая онлайн транслировалась на официальной странице Америабанка в Фейсбуке Директор по розничному банкингу Арман Барсегян.

<Когда снижаются процентные ставки по депозитам, субъекты хозяйствования, домашние хозяйства пытаются найти другие направления для инвестиций. И этой альтернативой может стать рынок корпоративных облигаций. Компании с соответствующим профилем риска, уровнем корпоративного управления, институциональной стабильностью, при эмиссии облигаций в условиях низких процентных ставок смогут более легко и адекватнее реалиям их разместить. И в этом плане низкие процентные ставки посодействуют активности рынка корпоративных облигаций", - заметил он.

А. Барсегян в этом ключе обратил внимание на высокую активность Америабанка в плане выпуска облигаций (7 выпусков, из коих 4 - долларовые, 1 - евровый, 2 - драмовые), что происходит на фоне низких процентных ставок. Он сообщил, что на сегодня Америабанком уже эмитировано 7 выпусков, из коих 4 - долларовые на $45 млн, 1 - евровый на 3 млн евро, 2 - драмовые на 2.5 млрд драмов, и все они котируются на бирже в основном списке Abond. Срок обращения по долларовым выпускам установлен в 27 месяцев, по драмовым - 1-2 года. Доходность по купону при долларовых выпусках банка с момента старта первого транша по сей день снизилась с 6,75% до 5,4%, а драмовых - с 10,75% до 9% (Ред. - по данным ЦБ на 1 ноября с.г. процентная ставка по годичным долларовым депозитам - 4% и по драмовым - 8,8%).

Отметим, что в общей сложности на бирже Nasdaq OMX Armeniaна 29 ноября 2017г котируется 40 выпусков корпоративных облигаций 12-ти эмитентов, из коих 22 выпуска эмитировано 9-ю банками: Араратбанк и Америабанк (по 7), Армсвисбанк (6), Банк Анелик (4), по два транша у Армбизнесбанка, Конверс Банка и Юнибанка, по одному траншу у Банка ACBA-Credit Agricole и DSTDB. Из общего числа котируемых на бирже корпоративных облигаций долларовых выпусков насчитывается 23, из них 21 - эмитированы 8-ю банками: Араратбанк (6), Америабанк и Армсвисбанк (по 4), Банк Анелик (3), и по одному у Армбизнесбанка, Конверс Банка, Юнибанка и Банка ACBA-Credit Agricole. Вдобавок на бирже котируется 2 евровых транша - по одному у Америабанка и Армсвисбанка. В общее количество котируемых на бирже облигаций (40) включены также 3 драмовых выпуска Национальной ипотечной компании, и по 2 выпуска (1 долларовый и 1 драмовый) УКК "Global Credit" и УКК "Финка".

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка на сегодня насчитывает 13 подразделений: 8 - столичные и 5 - региональные. Акционерами Банка на 1 июля 2017г выступают Америа Групп - 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.