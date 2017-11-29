Среда, 29 Ноября 2017 17:21

АрмИнфо. В Пoстоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям 29 ноября был обсужден проект заявления о приостановлении Арменией договора "О членстве в Евразийском экономическом союзе". После голосования данный проект был отклонен.

Депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян пробовал голосовать "за", но Армен Ашотян заявил, что Марукян не является членом комиссии и не имеет право голосовать. Единственным депутатом, который сначала воздержался от голосования, а затем проголосовал "за" стал представитель блока Царукян Арарат Зурабян, также "за" проголосовал представитель фракции "Елк" Артак Зейналян. Все остальные участники комиссии проголосовали "против" проекта.

Отметим, что законопроект, представленный фракцией "Елк" в частности гласит, что в результате присоединения Республики Армения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) наблюдается значительный регресс в ряде социально-экономических сфер, а также регресс в сфере безопасности Армении.

Отметим, что данное обсуждение должно было состояться 27 сентября, но было отложено из-за отсутствия главного докладчика Эдмона Марукяна.