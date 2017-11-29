Среда, 29 Ноября 2017 17:14

АрмИнфо.В 2018г. Конверс Банк окажет содействие в основании и становлении театра Black box, инициированного Национальным академическим театром имени Габриэля Сундукяна. <Этот тип театра, не имеющий аналогов в Армении, может использоваться для большего количества представлений в силу простых, однако динамических решений>, - говорится в официальном сообщении Банка.

"Конверс Банк с большим энтузиазмом присоединился к новым инициативам театра имени Сундукяна, для которых требуются новые, современные решения. В целом, Банк уделяет большое внимание инновационным проектам, как в деловой среде, так и в сферах культуры и образования. Для нас чрезвычайно важно это сотрудничество и участие в нескольких увлекательных мероприятиях театра в качестве основного спонсора", - сказала член Директората Конверс Банка Гоар Арутюнян.

При поддержке Конверс Банка, театр имени Сундукяна уже представил зрителю спектакль "Высокочтимые попрошайки" по мотивам произведения Акопа Пароняна, в новой и неожиданной интерпретации. "Проблемы, затронутые в "Высокочтимых попрошайках" Пароняна, актуальны и в наши дни. Этот спектакль уже давно является неотъемлемой частью репертуара театров как в столице, так и в регионах. Новая постановка будет отличаться от предыдущих своими решениями и инновационным подходом",

- сказал директор театра имени Сундукяна Вардан Мкртчян, отметив, что спектакль будет интересен также и молодежи, в силу своего динамизма и новых решений.

Гоар Арутюнян добавила, что как в бизнесе, так и в своих инициативах, связанных с социальной ответственностью, внимание Банка будет сосредоточено на молодых. <Этот спектакль будет особо интересен молодежи и станет своеобразным инструментом для привлечения их в театр. Еще одна инициатива театра будет организована для учеников общеобразовательной школы Первопрестольного Святого Эчмиадзина, основанной акционером Банка Эдуардо Эрнекяном", - отметила она. "Конверс Банк - самый культурный банк в Армении. Наше сотрудничество сформировалось на прочной и здоровой основе, от чего общество только выиграет", - заключил директор театра имени Сундукяна Вардан Мкртчян.