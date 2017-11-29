Среда, 29 Ноября 2017 17:06

АрмИнфо.Специальной следственной службе Армении в рамках возбужденного еще в 2012 году уголовного дела, в 2017 году бывшему старшему прокурору предъявлено обвинение по

факту подделки документов, присвоения имущества, получения взятки.

Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службы, в 2012 году гражданин Сергей Апоян с целью получения кредита в размере $40000 представил ложное свидетельство о собственности. Между тем, старший прокурор административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун Хачатур Багдасарян с тем, чтобы не вводить данное дело в производство, посредством посредника Артура Гукасяна потребовал от Апояна взятку в размере $9.000. 3 и 4 сентября 2012 года старший прокурор лично, через посредника по частям получил от Апояна $8.000 и $1.000.

В связи с содеянным особо тяжким преступлением, получение взятки в особо крупных размерах, 10 сентября Багдасарян был привлечен к делу в качестве обвиняемого, однако последний скрылся от следствия, в результате чего был объявлен в розыск.

Х. Багдасарян был выявлен правоохранительными органами Украины, а 24 ноября 2017 года в сопровождении сотрудников полиции РА был доставлен в Армению. В тот же день Специальная следственная служба Армении на основании обнаружения разыскиваемого лица постановила возобновить производство уголовного дела. Багдасаряну предъявлено обвинение предусмотренной 2 и 4 пунктом 311 статьи УК РА о получении взятки в особо крупных размерах.