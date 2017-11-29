Среда, 29 Ноября 2017 17:04

АрмИнфо. Beeline запустил уникальное предложение для всей семьи - Quatro SIM. Как сообщает пресс-служба компании, подключившись к пакетам услуг Quatro или Neo Max, клиенты получат в подарок до 5 SIM-карт, с помощью которых можно ежемесячно бесплатно общаться по мобильной связи, пользоваться мобильным интернетом и смотреть мобильное телевидение BeeTV.

<Beeline продолжает улучшать конвергентные пакеты, и Quatro SIM дополнит ряд предложений, которые за доступную цену предлагают клиенту максимальное число услуг. Уверен, что клиенты по достоинству оценят эту возможность и будут наслаждаться простотой и удобством наших услуг>, - отметил коммерческий директор Beeline в Армении Айк Карапетян.

Согласно источнику, абоненты Quatro получат в подарок 5 SIM-карт, безлимитные звонки внутри группы, 200 Мб мобильного интернета в месяц и подписку на 20 телеканалов BeeTV. Абоненты Neo Max получать в подарок 2 SIM-карты, безлимитные звонки внутри группы, 100 Мб мобильного интернета и подписку на 10 телеканалов BeeTV. Подключиться к пакету услуг Neo Max можно начиная с 5 990 драмов.

Предложение доступно новым и действующим абонентамам услуг Quatro и Neo Max, к котрому можно подключиться во всех офисах Beeline, а так же на сайте www.beeline.am, заполнив соответствующую заявку.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".