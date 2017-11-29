Среда, 29 Ноября 2017 14:11

АрмИнфо.МЧС Армении сообщает, что в большинстве регионов Армении во второй половине дня 29-го ноября, а также ночью 30-го ожидаются осадки.

Согласно информации, днем 30-го ноября, и с 1-3 декабря ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 29-го повысится на 3-4, ночью 1-го декабря понизится на 2-3 градуса.

В Ереване днем 30-го ноября, с 1-3 декабря ожидается погода без осадков. Во второй половине дня 29-го, ночью 30-го ожидаются осадки. Температура воздуха с 29 по 2 декабря будет на уровне 7-9 градусов выше нуля, а 3 декабря воздух прогреется до 8-10 градусов, ночью ожидается до минус 2.