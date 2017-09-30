Суббота, 30 Сентября 2017 15:05

АрмИнфо. Антироссийские и антиевразийские настроения в Армении носят заказной характер, таковы результаты мониторинга проведенного клубом <Глас народа> по теме <Мониторинг: Участие Армении в ЕАЭС в контексте освещения армянскими электронными СМИ>.

Как сообщил эксперт клуба Арман Гукасян корреспонденту АрмИнфо, был осуществлен мониторинг 6 армянских электронных СМИ, наиболее активно освещавших антиевразийские и антироссийские позиции различных общественно-политических деятелей. "Мониторинг, который мы провели, имел цель изучить содержание материалов некоторых информационных ресурсов за июнь-сентябрь месяцы, когда активно муссировалась тема о необходимости выхода Армении из ЕАЭС. С уверенностью можно отметить, что за этот период почти на 50% увеличилась подача негативной информации о российско-армянских отношениях, участии Армении в ЕАЭС и ОДКБ. Эти информационные потоки местами содержали дезинформацию, а также однобокость. За последние три месяца изученные нами ресурсы не осветили хотя бы одной позитивной новости об участии Армении в ЕАЭС, что говорит о заказной антироссийской деятельности данных СМИ", - сказал Гукасян.

При этом он подчеркнул, что многие прозападные информационные сайты Армении имеют иностранное финансирование, целью которой является дискредитация евразийского курса Армении и российско-армянских отношений. "Прозападные армянские сайты представляют целевой аудитории только мнения и комментарии сторонников ЕС и никак не предоставляют площадку для сторонников евразийской интеграции, тем самым, данные сайты являются носителями однобокой и необъективной информации; Кроме того, подавляющее большинство негативной информации с элементами дезинформации приходится на Россию, ОДКБ и ЕАЭС. Данные информ - ресурсы связывают все проблемы Армении с ЕАЭС и Россией и умалчивают о преимуществах вступления страны в данный интеграционный блок. Происходит подмена смыслов, когда ЕАЭС как экономический союз представляется общественности как структура, которая должна решить Карабахский конфликт, а его нерешенность, якобы, является результатом отсутствия желания среди стран-членов ЕАЭС. Намеренно умалчиваются выгоды Армении в ЕАЭС: рост экспорта за последние 5 месяцев (21%), рост торгового оборота (12,8%), реальные ожидания экономического роста до конца года (от 2,5 - 3,4%)>, - сказал член клуба <Глас народа>.

В тоже время Гукасян констатировал, что не говорится ничего о реальных геополитических и социально-экономических последствиях в случае выхода Армении из союза. По его словам, учитывая то обстоятельство, что Россия является важнейшим стратегическим союзником Армении, а также главным торгово-экономическим партнером, а армянская экономика теснейшим образом взаимосвязана с российской, любые радикальные развороты во внешней политике республики могут создать серьезнейшие проблемы не только в вопросе экономической стабильности, но и в вопросах безопасности в регионе.

Он также сообщил, что клуб готовит список тех общественно-политических деятелей, которые в последнее время активно выступают с идеями о необходимости выхода Армении из ЕАЭС и делают это по заказу извне. Список, по словам Гукасяна, будет оглашен в ближайшее время вместе с доказательствами и фактами о заказной деятельности данных лиц.

Ранее, парламентский блок <Елк> выступил с инициативой о начале процесса выхода Армении из ЕАЭС. Меж тем, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов подчеркнул, что Армения не намеревается покидать ряды ЕАЭС.