Суббота, 30 Сентября 2017 14:19

АрмИнфо. Beeline объявил о запуске Симкоматов - собственных терминалов самообслуживания для продажи SIM-карт, который был разработан в Армении совместно с компанией Esay Pay. Первыe в Армении симкоматы будут установлены в Ереване.

Как сообщает пресс-служба компании, симкомат Beeline позволяет приобретать SIM-карты с тарифным планом Смарт 1500 без помощи сотрудников компании, а также осуществлять платежи за услуги связи

Beeline.

Согласно источнику, SIM-карты с этим тарифным планом в офисах продаж и обслуживания предоставляются за 1 600 драмов, однако посредством Симкоматов этот тарифный план продается за 1 000 драмов. Услуга доступна гражданам как Армении, так и других стран.

<Развитие самообслуживания и digital-каналов не стоит на месте, и мы уже давно в поиске путей увеличения эффективности и сокращения затрат с помощью цифровых устройств. Благодаря Симкоматам абонент в режиме 24/7 может приобрести SIM-карту Beeline. При этом всю процедуру он проводит сам, что снимает с него зависимость от графика работы офисов продаж и обслуживания. На данный момент мы работаем над тем, чтобы с Симкомата можно было покупать SIM-карты и оплачивать услуги связи Beeline безналичным способом - тем самым пользователю не обязательно будет держать при себе наличные>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Принцип работы симкомата следующий: пользователь выбирает опцию <Приобрести SIM- карту>, тип документа (паспорт или ID-карта), устанавливает документ в считывающее устройство. Симкомат фотографирует клиента с помощью встроенной камеры и сравнивает фото в паспорте/ID-карте с реальным фото клиента. Ознакомившись с абонентским договором, клиент ставит электронную подпись на специальном поле. Затем клиент выбирает форму оплаты и оплачивает стоимость SIM-карты, а аппарат выдает карточку, абонентский вариант договора и чек (при этом абонентский договор может быть отправлен на контактный email пользователя). Процесс оформления договора занимает в среднем около четырех минут.

<Симкоматы работают с любыми паспортами: уникальный алгоритм позволяет распознавать документы независимо от их формата и языка текста. Симкомат использует машинное обучение для системы идентификации и верификации лиц, проводит проверку документа, удостоверяющего личность на подлинность и сличение фотографии из паспорта>, - говорится в официальном сообщении компании.

Симкомат соответствует всем требованиям армянского законодательства и благодаря современной системе шифрования обеспечивает надежную защиту персональных данных абонента. Получить SIM-карту с помощью чужого паспорта невозможно, поскольку система, сравнив фотографии, выявит несоответствие и откажет в подключении.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".