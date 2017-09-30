Суббота, 30 Сентября 2017 13:42

АрмИнфо. Нагорный Карабах никогда не был азербайджанским. Об этом 30 сентября в Ереване в ходе межпарламентских слушаний <Вопросы эффективного противостояния коллективной системы безопасности гибридным войнам в современных условиях> заявил депутат Национального Собрания от правящей Республиканской партии Армении, председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ Хосров Арутюнян.

<В 1921 году Нагорный Карабах был незаконно передан Азербайджану. С того момента Нагорный Карабах борется за свою свободу и независимость. Карабах стал независимым раньше, чем Азербайджан объявил о выходе из СССР>, - отметил Хосров Арутюнян.

Коснувшись гибридной войны, Арутюнян подчеркнул, что все страны должны задуматься о противостоянии влиянию гибридной войны. <Термин <гибридная война> возник в 2005 году в документах США и Соединенного Королевства. Весь смысл заключается в том, что кроме применения сугубо военной силы есть иные возможности и механизмы повлиять на противника - экономические, дипломатические, психологические. Сегодня гибридная война представляет важность не только в контексте межгосударственных отношений, но и в ходе конфликтов>, - сказал он. И в этом контексте он добавил, что любая страна для повышения эффективности своей системы безопасности обязана подумать об усовершенствовании собственной системы безопасности, улучшении иммунных особенностей так, чтобы суметь эффективно противостоять этому гибридному влиянию и обеспечить собственную безопасность. На межпарламентских слушаниях были зачитаны доклады по таким направлениям как: Правовое обеспечение противодействия гибридным войнам; Геополитические риски и шансы проекта <Большая Евразия>; Балканский опыт в гибридных войнах; Отдельные вопросы институализации содействия гражданского общества обеспечению национальной безопасности в условиях гибридной войны; Научно- информационная политика в полицентричном мире гибридной войны. На слушаниях в качестве наблюдателей присутствовали представители Сербии.

Отметим, что в Ереване находится делегация ПА ОДКБ, прибывшая в Армению для участия в выездном заседании Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству структуры.