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 Суббота, 30 Сентября 2017 12:56
Марианна Мкртчян

МИД Турции: Визит граждан Турции в Нагорный Карабах не отражает политики Анкары

МИД Турции: Визит граждан Турции в Нагорный Карабах не отражает политики Анкары

АрмИнфо. Визит граждан Турции в Нагорный Карабах не отражает политики Анкары. Об этом заявил представитель МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу.

<Четыре турецких гражданина посетили оккупированные Арменией территории Азербайджана по собственной инициативе, без ведома официальных структур Турции.  Анкара продолжит поддерживать в справедливой борьбе братский и дружественный Азербайджан. Данная поездка ни в коей мере не отражает официальной политики Турции>, - отметил Мюфтюоглу, передает Анадолу.

При этом он добавил, что Турция поддерживает своих азербайджанских собратьев в вопросе прекращения продолжающейся более четверти века <оккупации пятой части территории Азербайджана>. 

Напомним, что на днях представители турецкой интеллигенции член политической партии "Зеленых и Левого будущего", председатель общественной организации "Платформа мышления Анкары" Уфук Ураз, писатель и общественный деятель Саид Чекиноглу, некто Али Байрамоглу, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу посетили Армению и Нагорный Карабах. Данный визит вызвал болезненную реакцию в Азербайджане.  Генпрокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении выше указанных лиц и проводит проверку, более того они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Также отметим, что Турция не выдает своих граждан иностранным государствам по запросу Интерпола.

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