Пятница, 29 Сентября 2017 16:45

АрмИнфо. Гендиректор компании Ростелеком Армения Айк Фармазян в ходе международной конференции <Дни кабельного телевидения Кавказа 2017>, которая впервые прошла в Армении, выступил с докладом на тему <Интернет-вещание, платное телевидение в условиях конкурентного рынка>.

Как сообщает пресс-служба компании, А.Фармазян в своем докладе представил тенденции развития кабельного телевидения на международном рынке, растущие темпы развития технологий OTT и IPTV, тенденции организации вещания и просмотра телевидения посредством облачных технологий высокоскоростного Интернета.

Вместе с тем он отметил, что в дальнейшем для успешного развития телевидения станет необходимо представление конвергентных (совместных) с медиа услуг. Международная конференция <Дни кабельного телевидения Кавказа> проходит ежегодно с 2004 года. Организаторами конференции <Дни кабельного телевидения Кавказа 2017> выступили Ассоциация кабельных телевещателей Армении, Ассоциация кабельного телевидения России и Союз кабельного телевидения Грузии. Участвовали в конференции операторы кабельного и спутникового телевидения, контент-провайдеры, ведущие специалисты и эксперты профессионального сообщества Армении, России, Грузии и других стран. Конференция дала возможность 70 представителям из 41 компаний обсудить в рамках круглых столов вопросы, касающиеся стратегии развития отрасли, соответствия госрегулирования интересам сообщества, продвижения качественного контента, в частности, отечественного производства, а также законодательные проблемы. Особое внимание было уделено вопросу роста числа абонентов платного телевидения и увеличению доходов участников рынка.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.