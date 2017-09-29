Пятница, 29 Сентября 2017 16:44

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank провел в Гюмри очередной двухдневный бесплатный бизнес-семинар для представителей функционирующих в регионах МСБ. И на этот раз тематика семинара затрагивала гостиничный б?знес - <Предоставление и маркетинг гостиничных услуг>, <Внимание к гостям>, <Мотивация и удержание кадров>. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в бизнес-семинаре приняли участие 20 представителей МСБ Ширакской области.

ACBA-Credit Agricole Bank и администрация Ширакской области подписали меморандум, предусматривающий объединение усилий по развитию сферы МСБ. Проводящие трейнинги сотрудники Банка, недавно получившие от IFC Business Edge сертификаты международного бизнес-тренера, в этом году помимо Еревана провели семинары в Лори, Армавире, Сьюнике и Шираке.

"Можем констатировать, что в текущем году зафиксирован рост потока туристов, и именно поэтому тематика данного бизнес-семинара акцентирована на гостиничном бизнесе в регионах, учитывая наблюдающийся спрос и перспективу развития. Уверены, что накопленный за 20 лет деятельности опыт Банка и лучшие международные примеры, которые в течение бизнес-семинара были представлены субъектам МСБ Ширака, положительно скажутся на повышении качества предоставлемых ими услуг и развитии их бизнеса", - сказал руководитель Департамента маркетинга и развития Банка ACBA-Credit Agricole Арсен Мелконян.

В общей сложности ACBA-Credit Agricole Bank провел уже 55 бесплатных бизнес-семинаров, в которых приняли участие свыше 700 представителей МСБ из 380 организаций, функционирующих в сфере услуг, торговли, промышленности и сельского хозяйства. Лекции для бизнесменов читают представители менеджмент состава банка, а темы затрагивают такие направления, как эффективное управление и маркетинг. С календарем бизнес-семинаров можно ознакомится на официальном сайте Банка по ссылке www.SME.acba.am, а для участия нужно зарегистрироваться по ссылке http://www.sme.acba.am/hy/register

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, в кредитном портфеле Банка ACBA-Credit Agricole на долю МСБ приходится около 20% или $86.4 млн (41.5 млрд драмов) с годовым ростом на 22,8%, а только за II квартал с.г. на 10,8%. В суммарных же вложениям банков в эту сферу доля Банка ACBA-Credit Agricole достигает 7%. ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ). По охвату филиальной сети банк входит в TOP- 5, а по числу региональных филиалов удерживается 3-я позиция. По основным балансовым показателям ACBA-Credit Agricole Bank удерживает позиции в TOP-5.