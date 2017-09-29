Пятница, 29 Сентября 2017 16:43

АрмИнфо. Турция не передаст Азербайджану 4 представителей интеллигенции, посетивших Арцах. Подобную уверенность в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил сопредседатель Национального съезда западных армян Арагац Ахоян, по инициативе которого представители турецкой интеллигенции посетили Армению и Арцах, комментируя заявление посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала о том, что в рамках юридического процесса в отношении 4 граждан Турции, посетивших Арцах, Анкара по требованию Азербайджана выполнит свои обязательства.

<Вряд ли Турция передаст своих граждан Азербайджану, поскольку она осознает, что тем самым опозорит себя>,- отметил он. Кроме того, Ахоян подчеркнул, что в случае экстрадиции своих граждан в Турции поднимется мощная волна недовольства среди представителей передовой интеллигенции. <Я вообще не понимаю, в чем причина подобной шумихи, ведь до приезда в Армению и визита в Арцах Уфук Ураз, Саид Чекиноглу, о Али Байрамоглу и Эрол Катырчыоглу предупредили посла Азербайджана в Турции о своей инициативе. Посол каким-либо образом не отреагировал на это. Это может иметь несколько объяснений - либо молчание означало знак согласия, либо послу было все равно, либо он преднамеренно не отреагировал, чтоб впоследствии из этого визита поднять шумиху>,- объяснил Ахоян.

При этом он заверил, что Уфук Ураз, Саид Чекиноглу, о Али Байрамоглу и Эрол Катырчыоглу не сожалеют о своем визите в Арцах и не намерены пересматривать свои заявления. Отметим, что посол Турции в Азербайджане, касаясь требования Баку об экстрадиции 4 граждан страны, посетивших Арцах, заявил: <Мы только узнали, что некоторые граждане Турции отправились в Нагорный Карабах. Такого рода незаконные визиты, естественно, вредят процессу урегулирования. Турция решительно осуждает действия, направленные на торпедирование процесса урегулирования . Совершившие этот визит лица не имеют полномочий представлять официальную позицию Турции. Они отправились туда по личным мотивам. Наша официальная позиция известна всем>, - сказал посол. Озорал также прокомментировал возбуждение в Азербайджане уголовных дел в отношении турецких граждан, совершивших визит в Нагорный Карабах. Он сказал, что это юридический процесс, требования которого будут выполнены: <Мы с уважением относимся к правовой системе>.

Напомним, что на днях представители турецкой интеллигенции член политической партии "Зеленых и Левого будущего", председатель общественной организации "Платформа мышления Анкары" Уфук Ураз, писатель и общественный деятель Саид Чекиноглу, Али Байрамоглу, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу посетили Армению и Нагорный Карабах. Данный визит вызвал болезненную реакцию в Азербайджане. Генпрокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении выше указанных лиц и проводит проверку, более того они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Также отметим, что Турция не выдает своих граждан иностранным государствам по запросу Интерпола.