﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Пятница, 29 Сентября 2017 16:15
Марианна Мкртчян

Посол Турции обещал передать Азербайджану граждан страны, посетивших Нагорный Карабах

Посол Турции обещал передать Азербайджану граждан страны, посетивших Нагорный Карабах

АрмИнфо. Анкара хочет урегулирования нагорно- карабахской проблемы в рамках независимости и территориальной целостности Азербайджана, на основе международного права и решений, принятых разными международными организациями. Об этом АПА заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, комментируя визит представителей турецкой интеллигенции в Нагорный Карабах.  <Мы только узнали, что некоторые граждане Турции отправились в Нагорный Карабах.  Такого рода незаконные визиты, естественно, вредят процессу урегулирования. Турция решительно осуждает действия, направленные на торпедирование процесса урегулирования . Совершившие этот визит лица не имеют полномочий представлять официальную позицию Турции. Они отправились туда по личным мотивам. Наша официальная позиция известна всем>, - сказал посол.  Озорал также прокомментировал возбуждение в Азербайджане уголовных дел в отношении турецких граждан, совершивших визит в Нагорный Карабах. Он сказал, что это юридический процесс, требования которого будут выполнены: <Мы с уважением относимся к правовой системе>.

Напомним, что на днях представители турецкой интеллигенции член политической партии "Зеленых и Левого будущего", председатель общественной организации "Платформа мышления Анкары" Уфук Ураз, писатель и общественный деятель Саид Чекиноглу, некто Али Байрамоглу, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу посетили Армению и Нагорный Карабах. Данный визит вызвал болезненную реакцию в Азербайджане.  Генпрокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении выше указанных лиц и проводит проверку, более того они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Также отметим, что Турция не выдает своих граждан иностранным государствам по запросу Интерпола.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
6670

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням