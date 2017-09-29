Пятница, 29 Сентября 2017 16:15

АрмИнфо. Анкара хочет урегулирования нагорно- карабахской проблемы в рамках независимости и территориальной целостности Азербайджана, на основе международного права и решений, принятых разными международными организациями. Об этом АПА заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, комментируя визит представителей турецкой интеллигенции в Нагорный Карабах. <Мы только узнали, что некоторые граждане Турции отправились в Нагорный Карабах. Такого рода незаконные визиты, естественно, вредят процессу урегулирования. Турция решительно осуждает действия, направленные на торпедирование процесса урегулирования . Совершившие этот визит лица не имеют полномочий представлять официальную позицию Турции. Они отправились туда по личным мотивам. Наша официальная позиция известна всем>, - сказал посол. Озорал также прокомментировал возбуждение в Азербайджане уголовных дел в отношении турецких граждан, совершивших визит в Нагорный Карабах. Он сказал, что это юридический процесс, требования которого будут выполнены: <Мы с уважением относимся к правовой системе>.

Напомним, что на днях представители турецкой интеллигенции член политической партии "Зеленых и Левого будущего", председатель общественной организации "Платформа мышления Анкары" Уфук Ураз, писатель и общественный деятель Саид Чекиноглу, некто Али Байрамоглу, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу посетили Армению и Нагорный Карабах. Данный визит вызвал болезненную реакцию в Азербайджане. Генпрокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении выше указанных лиц и проводит проверку, более того они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Также отметим, что Турция не выдает своих граждан иностранным государствам по запросу Интерпола.