Пятница, 29 Сентября 2017 13:27

АрмИнфо. Азербайджан объявил в международный розыск представителей турецкой интеллигенции, посетивших Арцах.

Как сообщает АПА, в Азербайджане по данному факту уже возбуждено уголовное дело. В распространенном Генпрокуратурой АР заявлении, отмечается, что имеются обоснованные подозрения в том, что 22 сентября 2017 года граждане Турецкой Республики Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу, <заранее вступив в сговор лицами в Республике Армения и на оккупированных территориях Азербайджанкой Республики, преднамеренно пересекли международно признанную госграницу Азербайджанской Республики без наличия согласия и документов соответствующего органа исполнительной власти>, в обход КПП на госгранице, то есть, проследовав через территорию Армении <незаконно посетили Степанакерт и другие населенные пункты>. В связи с этим 28 сентября 2017 года в Следственном управлении Генпрокуратуры по тяжким преступлениям возбуждено уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР. Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу привлечены в качестве подозреваемых лиц по указанным статьям УК. Постановлением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в международный розыск.

Правоохранительным органам Турции направлено обращение в связи с задержанием данных лиц и привлечением их к ответственности. <В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу>, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В свою очередь, визит представителей турецкой интеллигенции вызвал негативный резонанс в политических кругах самой Турции. Депутат парламента Турции от Стамбула, член партии ПНД (Партии националистического движения) Атилла Кая осудил посещение гражданами Турции Арцаха и озвучивание ими антитурецких и антиазербайджанских заявлений: <В Турции живут криптоармяне. К сожалению, они поступают предательски по отношению к стране, гражданами которой являются. Я осуждаю людей, которые, отправившись в Армению, оккупировавшую 20% территории Азербайджана, выступают там с заявлениями против Турции и Азербайджана. Повторяю, вопрос криптоармян является беспокоящей реальностью для Турции. Посещение Армении и оккупированных территорий братского Азербайджана и озвучивание там осуждающих нас заявлений в этот сложный период - неприемлемый шаг> В свою очередь депутат от Народно-республиканской партии из Стамбула Дурсун Чичек назвал посетивших Карабах лиц проблемными людьми: <Они и раньше для Турции создавали проблемы . Не следует серьезно воспринимать слова этих людей, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджаном. Это противоречит международному праву, их слова никакой силой воздействия не обладают. Это их личное мнение, оно не может бросить день на турецко-азербайджанскую дружбу, имеющую глубокие исторические традиции>. Председатель партии <Ватан> Догу Перинчек обвинил указанных лиц в содействии <оккупантам>: <Эти люди посетили Нагорный Карабах, чтобы помешать справедливой борьбе Азербайджана за возвращение территорий. Но их попытки обречены на провал, мы, объединив наши силы, восстановим территориальную целостность братского Азербайджана>. Несмотря на столь жесткую реакцию в политических кругах Турции, Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу не сожалеют о своем визите в Армению и Арцах и не намерены пересмотреть заявления, сделанные в ходе визита. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заверил сопредседатель Национального съезда западных армян Арагац Ахоян, по инициативе которого представители турецкой интеллигенции и посетили Армению и Арцах. По его словам, Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу являются принципиальными людьми, они хорошо осознавали последствия своего поступка и не намерены пересмотреть свою позицию, поскольку являются борцами за справедливость. При этом Ахоян затруднился спрогнозировать их участь с учетом того, что <мы имеет дело с такими странами, как Турция и Азербайджан, в которых не действуют нормы демократии>.

Напомним, что на днях представители турецкой интеллигенции член политической партии "Зеленых и Левого будущего", председатель общественной организации "Платформа мышления Анкары" Уфук Ураз, писатель и общественный деятель Саид Чекиноглу, некто Али Байрамоглу, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу сосетили Армению и Нагорный Карабах. Данный визит вызвал болезненную реакцию в Азербайджане. Также отметим, что Турция не выдает своих граждан инотсранным государствам по запросу Интерпола.