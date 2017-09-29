Пятница, 29 Сентября 2017 12:51

АрмИнфо. Туркменистан возглавил медальный рейтинг на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам <Ашхабад 2017>, которые проходили в а Ашхабаде с 17-27 сентября.

Туркменские спортсмены завоевали 245 медалей, из которых 89 золотых, 70 серебренных и 86 бронзовых медалей. За Туркменистаном следует Китай, который набрал 97 медалей, на третьей позиции Иран с результатом 118 медалей, в десятку также вошли Казахстан (96) Узбекистан (131), Таиланд (70), Республика Корея (41) Киргизия (70), Вьетнам (40) и Гонконг (35).

В рамках программы Азиады-2017 прошли соревнования по 21 одному виду спорта - Национальная туркменская борьба, конный спорт, баскетбол, борьба на поясах, шахматы, футзал, теннис, муай таю (тайский бокс), самбо, кураш, джиу-джитс, боулинг, велогонки на треке, плавание в 50-метровом бассейне, легкая и тяжелая атлетика, баскетбол, таэквандо (WTF), спортивные танцы, кикбоксинг, спортивная борьба (греко-римская и вольная), бильярд.

27 сентября вечером в Олимпийском городке, на суперсовременном ашхабадском Олимпийском стадионе, рассчитанном на 45000 мест состоялась официальная церемония закрытия игр. Церемония закрытия началась с приветствия спортсменов, вслед за которой президент Олимпийского совета Азии Шейх Ахмад Аль Фахад Аль Сабах обратился с приветственной речью к присутствующим, в которой подчеркнул, что успех Игр не был бы возможен без видения и повседневного личного участия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. <Это было замечательное путешествие для нас. Спасибо за приглашение приехать в вашу страну и столицу - Ашхабад. Поздравляю с лучшими в истории V Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Игры увенчались успехом. Мы стали свидетелями особенных Игр в особенном городе, который покинем с особенными воспоминаниями. Это конец Игр, но не конец нашей дружбы и сотрудничества. До скорой встречи, Ашхабад! Мы любим тебя>, - сказал Шейх Ахмад.

Шейх Ахмад также поблагодарил 8000 волонтеров, выделяющихся своей униформой, за поддержку и теплый прием, улыбки и гостеприимство, что и стало лицом Игр, города и Туркменистана, в целом.

После того, как президент Туркменистана официально объявил Игры закрытыми, был погашен огонь игр.

Затем был показан небольшое представление о культуре народа Туркменистана, за которым последовал грандиозный концерт. Гостьи и жители столицы смогли насладиться выступлениями эстрадных певцов из Туркменистана, Узбекистана, Ливана и Турции, а также Британского исполнителя Джона Ньюмена, известного своим хитом "Love Me Again".Завершились мероприятия грандиозным салютом.

Азиада-2017 проводилась в Олимпийском городке, площадью в 157 га и включающего в себя более 30 уникальных объектов. Для удобства

перемещения по огромной территории комплекса функционировала монорельсовая дорога, связывающая спортивный городок, рассчитанный на 12 тысяч <жителей>, с другими его объектами. Впервые страны Океании учувствовали в этих играх.

Первые подобные Игры состоялись в 2005 году в Бангкоке (Таиланд), вторые - в 2007 году в Макао, третьи - в 2009 году во Вьетнаме. Начиная с IV Азиатских игр в закрытых помещениях, они стали проводиться раз в четыре года и с добавлением в программу соревнований по боевым искусствам. Четвёртая Азиада состоялась в 2013 году в корейском городе Инчхон. Решение о проведении в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам было принято в 2010 году в столице Кувейта, где находится штаб-квартира Олимпийского совета Азии (ОСА), объединяющего в своих рядах 45 государств.