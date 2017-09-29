Пятница, 29 Сентября 2017 12:50

АрмИнфо.Народ Арцаха должен реализовать свое право на самоопределение и независимость. Об этом на своей странице в Facebook написала конгрессмен Тулси Габбард по итогам визита в Армению и Нагорно-Карабахскую Республику.

<Устойчивость и мужество, которые проявляет народ Нагорного Карабаха, борющийся за свою независимость, показывает его приверженность к ценностям свободы, демократии. Мы должны поддерживать дипломатическое решение карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, чтобы позволить народу Нагорного Карабаха реализовать свое право на свободу и независимость>, - подчеркнула Тулси Габбард. Касаясь вопроса Геноцида армян, одна подчеркнула необходимость активизации процесса его международного признания. <Нечестно, что США до сих пор не признали и не осудили Геноцид армян. Я призываю своих коллег принять резолюцию 220 Палаты Представителей о признании и осуждении Геноцида армян>, - резюмировала конгрессмен. Отметим, что на днях Армению и Арцах с рабочим визитом посетила делегация Конгресса США. В рамках визитов американские конгрессмены встретились с высшим руководством двух армянских республик.