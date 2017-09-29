Пятница, 29 Сентября 2017 12:06

АрмИнфо. В Ереване 28-го сентября состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Польши. Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян, польскую- заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, в ходе консультаций был обсужден широкий круг вопросов, касающихся развития армяно- польских отношений. Стороны коснулись последних региональных развитий, а также перспектив отношений Армении и Европейского союза (ЕС), расширения сотрудничества между двумя странами в рамках Восточного партнерства и международных организаций.

Замминистра ИД РА представил своему польскому коллеге усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению вперед процесса урегулирования карабахской проблемы и подчеркнул важность того факта, что ЕС своим общим подходом вновь подтвердил полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта на основе заявлений, принятых президентами стран-сопредседателей с 2009 года.

В ходе консультаций особенно было подчеркнуто, что текущий год для армянского и польского народов юбилейный вдвойне, поскольку отмечается 25-летие установления армяно-польских дипломатических отношений, а также 650-летие формирования армянской общины Польши, в связи с чем стороны обменялись поздравительными посланиями на уровне президентов Республики Армения и Республики Польша и министров иностранных дел.

Польская делегация посетила мемориал жертв Геноцида армян и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида. Затем делегация совершила экскурсию по музею-институту Геноцида армян и оставила запись в памятной книге для официальных гостей.