Пятница, 29 Сентября 2017 11:27

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян принял Чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян выразил благодарность Шарпантье за усилия, которые он, в течение трёх лет пребывания в Армении, приложил для укрепления дружбы с верным другом и союзником Францией, и за то, что своей эффективной деятельностью в этот период особенно способствовал развитию экономического компонента межгосударственных отношений. Параллельно с активным политическим диалогом, результаты работы, нацеленной на углубление экономического взаимодействия, по словам президента Армении, очевидны и предметны: они выражаются как активной деятельностью Французского агентства развития в Армении, осуществляемыми в разных отраслях посредством вложений французского капитала программами, среди которых важная программа строительства Ведийского водохранилища, деятельность компании "Веола" и др.

Саргсян пожелал успеха послу Шарпантье в дальнейшей деятельности и выразил уверенность, что он покинет нашу страну с приятными впечатлениями и воспоминаниями, оставаясь другом Армении.

В свою очередь посол Франции поблагодарил президента Армении за высокую оценку и теплые слова, заверив, что в его лице Армения всегда будет иметь преданного друга. Жан- Франсуа Шарпантье счёл для себя большой честью и ответственностью выполнять обязанности посла в Армении и подчеркнул, что последние три года были наполнены довольно запоминающимися и значимыми событиями, которые ещё более укрепили отношения Франции с дружественной Арменией.

Посол выразил надежду, что армяно-французское экономическое сотрудничество продолжит развиваться, достигнув высокого уровня политических отношений между двумя странами.