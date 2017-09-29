Пятница, 29 Сентября 2017 11:26

АрмИнфо. В Ереване в Национальной Галерее Армении 3 октября откроется выставка известного болгарского художника армянского происхождения - Бедика Бедросяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Болгарии, выставка пройдет под патронажем Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II . Главным инициатором культурного события является Кеворк Крикорян из армянского общества "АРАРАТ" г. Варны, финансовую поддержку осуществляет благотворительная организация "Барегорцакан".

В ее подготовке принимали участие Национальная галерея Армении и Городская галерея Софии. Выставка организуется при содействии посольства Республики Болгария в Ереване и лично посла г-и Марии Павловой.

Выставка названа "Пристанище", так как Болгария стала пристанищем Бедросяну и его семье в тяжелые годы гонения армян. Художник, оплененный красотой Добруджи - землей, находящейся между рекой Дунай и Черным морем, сделал ее основной темой своих произведений.

В Национальной галерее Армении будет представлено более чем 80 картин художника, а также эскизы и стихи на армянском Бедика

Бедросяна. Представлен будет также проект монумента художника, который известный скульптор Георги Чапканов - Чапа дарит "Арарат" -

Варне. Мемориал будет установлен в Силистре, где Бедросян творил большую часть жизни.Исключительно интересен факт, что в 40-е годы XX века Бедик Бедросян наряду с пейзажами рисовал иконы. Наиизвестнейшая икона "Трое волхвов" будет благословлена лично Католикосом всех армян - Гарегином II. Художник расписал фрески и купола армянской церкви "Сурп Аствацацин" в Силистре. Храм был основан 1611 - 1620 гг и является одним из старейших армянских духовных центров Болгарии. Наследство Бедросяна насчитывает около 600 произведений, которые хранятся в художественных галереях Силистры, Тутракана, Добрича, Варны, Пловдива, Пазарджика, в общественных и частных коллекциях в Армении , Болгарии, Румынии, России, США, Германии, Франции.