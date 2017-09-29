Пятница, 29 Сентября 2017 11:08

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян встретился с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным, прибывшим в Армению для участия в проходившем в Ереване 27-28 сентября 24-ом заседании Объединённой коллегии таможенных службы Таможенного союза.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента Армении, Саргсян приветствовал регулярные заседания Объединённой коллегии таможенных службы ЕАЭС, подчеркнув, что Армения является сторонницей интеграционных процессов, которые укрепляют и углубляют дружественные отношения и сотрудничество между государствами.

В свою очередь Булавин выразил благодарность за высокий уровень организации и проведения 24-ого заседания в Ереване, отметив, что каждое заседание в таможенной сфере чрезвычайно важно с точки зрения взаимопонимания стран-участниц, их сотрудничества, общей работы и поиска эффективных решений, и способствует улучшению деятельности таможенных службы государств-партнёров.

Руководитель таможенной службы РФ представил президенту Республики обсуждённые на ереванском заседании вопросы, отметив, что в рамках насыщенной повестки проведена довольно результативная работа, что будет способствовать решению на высоком уровне задач, стоящих перед таможенными службами и углублению интеграции в рамках ЕАЭС.