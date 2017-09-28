Четверг, 28 Сентября 2017 20:58

АрмИнфо. Сенат американского штата Мичиган признал Нагорный Карабах, призвав президента и Конгресс США последовать его примеру.

Документ представил сенатор Дейвид Кнезек, который для своих коллег совершил геополитический экскурс, отметив, что Нагорный Карабах находится в Южном Кавказе и является исторической армянской территорией, которая в бытность СССР была передана генсеком Сталиным Азербайджанской ССР, несмотря на то, что она была преимущественно населена армянами. Однако, подчеркнул сенатор, после развала СССР Нагорный Карабах, как и остальные советские республики, самоопределился на основе международных правовых норм. Таким образом Мичиган стал 8-ым американским штатом, признавшим Арцах.