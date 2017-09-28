Четверг, 28 Сентября 2017 19:34

АрмИнфо. 28 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Сейран Саргсян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".

Согласно сообщению Армии обороны Арцаха, 28 сентября приблизительно в 15:00 на оборонительном участке одной из воинских частей,дислоцированных в юго-восточном направлении, смертельное огнестрельное ранение от огня противника получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Сейран Саргсян, 1998 года рождения. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. "Минобороны Арцаха разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам", -отмечается в сообщении.