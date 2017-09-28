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 Четверг, 28 Сентября 2017 19:34
Александр Аванесов

Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

АрмИнфо. 28 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Сейран Саргсян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".

Согласно сообщению Армии обороны Арцаха, 28 сентября приблизительно в 15:00 на оборонительном участке одной из воинских частей,дислоцированных в юго-восточном направлении, смертельное огнестрельное ранение от огня противника получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Сейран Саргсян, 1998 года рождения. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.  "Минобороны Арцаха разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам", -отмечается в сообщении.

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