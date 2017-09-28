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Мичиган признал Нагорный Карабах
Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха
Beeline-ը և Յունիբանկը գործարկել են մեկ փաթեթով հեռախոսների և բջջային ծառայությունների ապառիկ վաճառք
Ардшинбанк стал генеральным спонсором Национального Академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна
Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го сентября
Правительство Армении рассмотрит возможности привлечения на рынок труда пожилых граждан страны, а также окажет содействие молодым мамам
Партия "Еркир Цирани" инициирует процесс "всеармянского восстания"
Министерство охраны природы обсуждает вопросы безопасной ликвидации химических отходов на заводе <Наирит>
Троллейбус врезался в бордюр - семь человек пострадали
Министр обороны Турции: Желание азербайджанского народа - приказ для нас
Семь шагов на пути к искоренению коррупции в Армении от Давида Арутюняна
Ардшинбанк объявил старт акции по денежным переводам - каждому 300-му клиенту презентуются 10 тыс драмов
Министр: Великобритания осуждает преступления, совершенные в 1915 году
Кирсан Илюмджинов сравнил Левона Ароняна с Тиграном Петросяном
Левон Алтунян принял представителей Минздрава Израиля
Вазген Хачикян вышел на свободу
Серж Саргсян: За прошедшие 25 лет существующий между Арменией и Великобританией потенциал сотрудничества используется неполноценно
Ереван отреагировал на референдум по независимости в Иракском Курдистане
Аналитик: Возможность сдачи арцахских территорий Азербайджану - продолжение общей политической линии России
Beeline и компания TelCell празднуют 10-летие сотрудничества
Компания "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 28 сентября
Левон Аронян стал обладателем Кубка мира по шахматам
Серж Саргсян провел заседание Совета национальной безопасности
Аналитик: Противоречивость заявлений президента и главы МИД Армении объясняется отсутствием четкой стратегии разрешения Арцахской проблемы
Взгляд из Еревана: Сопредседатели МГ ОБСЕ уходят от собственных обязанностей
В Санкт-Петербурге стартовали мероприятия к 130-летию выдающегося сына армянского народа Овсепа Орбели
В Ереване стартует "Неделя немецкого"
Генсек ООН выступил с заявлением по карабахскому конфликту
В Ереване ДТП с летальным исходом: грузовик врезался в стену тоннеля
Курдский депутат: Признание независимого Курдистана неизбежно приведет к активизации признания Республики Арцах
Свитальски: ЕС не хочет играть в геополитические игры
Взгляд из Еревана: Самая большая угроза для Армении - сопровождаемое эффектом домино, усиление курдского фактора в Иране
Эксперт: За последние месяцы в политической повестке Армении появились новые, опасные тренды
Арцвик Минасян: Важно понять, что вызвало пожар в заповеднике "Хосровский лес"
Прогноз: Референдум к незамедлительному провозглашению независимости Иракского Курдистана не приведет
Арцвик Минасян: Попуски воды из озера Севан с 15 сентября были прекращены
Арам Саркисян: Мы должны понять, как можно использовать курдский референдум в качестве прецедента для международного признания Арцаха
Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться
Сатановский: Политические отношения между Арменией и Иракским Курдистаном невозможны
Армянские эксперты заявляют об опасности общественных организаций, финансируемых западными фондами
Ростелеком Армения удостоилась звания лучшего провайдера, предоставляющего высококачественные интернет-услуги
Beeline специально для регионов запускает пакет услуг "2Mix" и "2Mix+"
Армянская ассамблея Америки приветствует итоги референдума по созданию независимого Иракского Курдистана
Маргвелашвили: Ясно одно - для нас, малых народов, конфликты могут быть губительны
При содействии Благотворительного Фонда "Степан Гишян" отремонтирована спортшкола Ноемберянской общины
Армению на международном конкурсе Seedstars World будет представлять старт-ап Chessify
Гражданин Ирана нарушил армяно-турецкую границу
Ольга Васильева: Россия должна увеличить квоты для армянских студентов в вузах РФ
Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го сентября
Гнчакян: Политическое поле Армении не здорово, на нем отсутствуют правила справедливой конкуренции
Между Арменией и Ираном подписано соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии
Шармазанов: Придание Азербайджаном религиозной окраски карабахской проблеме должно быть осуждено ПА ОДКБ
Армения принимает участие в полевых учениях НАТО в Боснии и Герцеговине
В иранском Исфахане подвергнут жестокому избиению глава Совета городской епархии Армянской Апостольской церкви
Начался официальный визит спикера Армении в Грузию
Александр Лапшин рассказывает о сотрудничестве азербайджанских, грузинских, украинских и белорусских спецслужб по его делу
В городе Абовян на территории завода "Сипан" прогремел взрыв - есть пострадавшие
Минохраны природы, наконец, подтвердил данные независимых экологов: Во время пожара в Хосровском заповеднике пострадало 2200 га территории
Режиссер фильма <Обещание> Терри Джордж и со-продюсер Эрик Исраелян посетили Цицернакаберд
Взгляд из Москвы: Подчинение Ереваном "базовым принципам" - не прихоть, не каприз, а признание сложившихся реалий.
Четверг, 28 Сентября 2017 17:50
Beeline-ը և Յունիբանկը գործարկել են մեկ փաթեթով հեռախոսների և բջջային ծառայությունների ապառիկ վաճառք
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Претензии ЗАО "Мирам" на начало геолого-разведывательных работ на Шекахбюрском полиметаллическом месторождении незаконны
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