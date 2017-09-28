Четверг, 28 Сентября 2017 17:40

АрмИнфо.Ардшинбанк и Национальный Академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна объявили о начале сотрудничества, в рамках которого банк окажет театру финансовую поддержку в размере ста миллионов драмов. В Государственном Академическом театре оперы и балета состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве, в которой приняли участие министр культуры Республики Армения Армен Амирян, Председатель Правления Ардшинбанка Мгер Григорян и художественный руководитель театра Константин Орбелян.

Поддержка Ардшинбанком осуществляестя в целях дальнейшего развития Театра, сохранения традиций национальной культуры и искусства и передачи их будущим поколениям.

«Сегодня Ардшинбанк официально взял на себя миссию за поддержку одной из важнейших сфер нашей жизни. Для банка поддержка искусства и сохранение культурного наследия нашей страны – важнейшие направления деятельности и впредь благотворительные программы Банка будут осуществляться именно в этом направлении.Данный способ взаимодействия с обществом – самый эффективный, так как именно через культуру передаются главные человеческие ценности. Именно это дает возможность стремиться к совершенству и ценить высокую культуру. Статус Генерального спонсора – большая честь и ответственность для банка. Уверены, что эта поддержка создаст новые ценности, более того, для нас это не просто благотворительность. Это целенаправленное вложение в будущее, где выиграют как общество, так и бизнес»,- отметил Председатель Правления Ардшинбанка Мгер Григорян.

«Мы уверены, что партнерские взаимоотношения с Ардшинбанком придадут новый импульс для дальнейшего развития нашего театра. Сотрудничество с одним из ведущих банков страны весьма почетно для обеих сторон, к тому же ко многому обязывает. Получаемые от сотрудничества средства будут использованы для постановки новых спектаклей, в том числе, и детских, которые, надеюсь, займут достойное место в Золотом Фонде театра,- отметил Директор и Художественный руководитель Национального Академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна Константин Орбелян.