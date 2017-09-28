Четверг, 28 Сентября 2017 17:38

АрмИнфо. Компания "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с планово-восстановительными работами и во избежание в дальнейшем аварий 29 сентября с.г. будут обесточены: в г. Ереван

с 10:00 по 14:30 частные дома на территории <Чинари цар>, гостиница

<риц> и прилегающие общественные абоненты общины Норк,

с 10:30 по 15:00 многоквартирные дома 18, 30, 32 ул.Ташкент и

прилегающие общественные абоненты в районе Аван Аринж,

с 10:00 по 16:00 многоквартирные дома 10 на 1 перулке ул.Башинджагян, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 на ул.Раффи, 105, 107,

109, 111, 113, 115, 117, 119 на ул.Андраника, ул. Терлемезян, Спорта, Давидашен 2-6, частные дома 69-100 на 4 ул; 1-34 на 15 ул.; 1-31 на 17 ул. Ареша, многоквартирные дома 3, 5, 7, 9 на 15 ул.Ареша, 37 на ул.Арцаха, 192 и частные дома 165-231 на ул.Мурацана, частные дома 1-20 на 3 ул. Гаджегорцнери, 33-43 на ул.Давида Бека, частные дома 54-88 на ул.Давида Бека, 1-23 участка Нубарашен,

с 10:30 по 16:00 многоквартирные дома 1а, 1б, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 54 участка Нарекаци, детский сад номер 1 и

прилегающие общественные абоненты района Аван, многоквартирные дома 20, 20/1, 27, 31, 33, 35, 37 ул.Вильнюса и прилегающие общественные

абоненты в 9 массиве Нор Норка,

с 11:00 по 16:00 многоквартирные дома 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 по адресу 11 ул.Нубарашена, в Араратском марзе

с 10:00 по 13:00 село Севакаван частично,

с 10:00 по 14:00 село Нор Кйанк частично,

с 10:30 по 16:00 село Нарек частично,

с 13:30 по 16:00 село Суренаван частично, в Котайкском марзе

с 10:00 по 16:00 село Аринж частично, в Гегаркуникском марзе

с 11:00 по 15:00 город Чамбарак частично, село Ттуджур, сотовые станции "Арментел", "Вивасел МТС" и прилегающие общественные абоненты, в Ширакском марзе

с 10:00 по 16:00 общины Вардакар, Нор Кйанк и прилегающие общественные абоненты территории,

с 11:00 по 17:00 участок мяскомбината, многоквартирные дома 11, 14 ул.Нар Доса, прилегающие территории швейной фабрики города Гюмри.