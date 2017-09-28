Четверг, 28 Сентября 2017 17:29

АрмИнфо.Правительство Армении рассмотрит возможности привлечения на рынок труда пожилых граждан страны. 28 сентября на заседании Правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян призвал поддерживать программы по активному образу жизни пожилых людей.

Премьер напомнил, что в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН призвала отмечать 1 октября Международным днем пожилых людей. Карен Карапетян поручил министру труда и социальных вопросов Артему Асатряну обсудить возможности привлечения пожилых людей на рынок труда. Он также указал на необходимость перехода от социальной защиты и ухода за пожилыми людьми к реализации программы действий по обеспечению активной и здоровой старости. В этом контексте, премьер призвал изучить международный опыт и представить соответствующие предложения для внедрения системы альтернативной социальной службы.

Помимо этого, правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания одобрило законодательную инициативу по внесению поправок в Закон РА <О занятости>. Проектом предлагается предоставление содействия молодым мамам (до 24 лет) в вопросе получения соответствующих знаний, необходимых при поступлении в вузы. С целью стимулирования совмещения рабочей деятельности и родительских обязанностей предлагается находящимся в отпуске по уходу за ребенком родителям предоставление государственной помощи - при возвращении на работу. -