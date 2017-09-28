Четверг, 28 Сентября 2017 17:27

АрмИнфо. Партия "Еркир Цирани" инициирует процесс <всеармянского восстания>.

Для реализации этой цели члены партии во главе с ее председателем Заруи Постанджян продолжают агитационную компанию в областях страны. Как говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, инициатива может быть реализована лишь при консолидации усилий всего армянского народа. <Необходимо, чтобы весь армянский народ здесь и в Диаспоре в один тот же день вышел на центральные улицы, выражая недоверие к нынешней правящей элите с целью ее уничтожения и создания новой правящей системы, которая будет свободна от политических и экономических монополий, которая создаст условия для участия всех армян в политической жизни страны>,- говорится в заявлении.

Далее партия сообщает, что <всеармянскому восстанию> последует созыв Глобального всеармянского национального форума, в котором должны участвовать те делегаты, которых предложит общественность, независимо от того, в какой части мира они проживают. Делегаты, в свою очередь, должны будут избирать представителей временного правительства.