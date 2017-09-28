Четверг, 28 Сентября 2017 17:26

АрмИнфо.Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян провел рабочее совещание по вопросу безопасной ликвидации химических отходов на заводе <Наирит>.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минохраны природы, в ходе совещания было объявлено, что большая часть химикатов будет продана другим компаниям. Оставшаяся же часть будет сожжена безопасным для окружающей среды способом. Часть химикатов, по мнению экспертов, легко ликвидировать, а три типа соляных вод с органическими соединениями являются сложноликвидируемыми.

Первый заместитель министра охраны природы Эрик Григорян предложил представить образцы данной воды на кафедру химических технологий факультета химической технологии и экологического проектирования Национального политехнического университета Армении с целью проверки ее состава и разработки методов ликвидации.

Участники семинара решили обсудить данный вопрос после получения результатов лабораторных исследований.