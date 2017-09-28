Четверг, 28 Сентября 2017 16:18

АрмИнфо. <Освобождение от оккупации Карабаха, который является территорией Азербайджана, является важным>,- заявил на пресс- конференции в Баку министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, находящийся в эти дни с рабочим визитом в АР.

Как передает АПА, Джаникли заявил, что <азербайджанские земли рано или поздно будут освобождены от армянской оккупации>. <Сила

Азербайджана - сила Турции, сила Турции- сила Азербайджана. Турция и Азербайджан в самые тяжелые моменты столкнулись с проблемой закупки оружия у иностранных государств. Поэтому мы должны объединить усилия и в сфере оборонной промышленности>, - отметил он, в очередной раз заявив, что Азербайджан и Турция братские государства, которые нуждаются друг в друге.

<Желание азербайджанского народа - приказ для нас, мы предпринимаем необходимые шаги>,- заявил он. Министр сказал, что Азербайджан и Турция объединяют свои усилия во всех сферах: <Мы действуем совместно и в сфере оборонной промышленности. Азербайджан и Турция должны развивать системы национального вооружения. Это важно с точки зрения защиты наших земель. Наши армии едины>,- резюмировал турецкий министр.