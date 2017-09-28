Четверг, 28 Сентября 2017 15:49

АрмИнфо.Министр юстиции Давид Арутюнян сегодня на пресс-конференции представил семь шагов, разработанных Министерством на пути к искоренению коррупции в Армении.

Одним из основных мер в антикоррупционной борьбе он назвал создание специальной комиссии, которая будет заниматься проверкой данных об имуществе и декларациях госчиновников и должностных лиц и их родственников.

Кроме того, Арутюнян заявил, что большую роль в антикоррупционной борьбе будет играть создаваемый институт информаторов, даже несмотря на негативное отношение общества к этой структуре. "Кроме того, мы предприняли шаги и создали электронную систему, где человек может оставить информацию о коррупционных сделках анонимно", - подчеркнул министр.

Еще одной мерой в борьбе с коррупцией, по словам Арутюняна, является расширение списка лиц, которые обязаны представлять декларацию об имуществе и доходах. Другим эффективным, по мнению Арутюняна, шагом в направлении борьбы с коррупцией является ограничение наличных сделок со стороны высокопоставленных чиновников.

"Также я считаю очень важным создание развитой электронной системы в госструктурах, наличие которой значительно снизит коррупционные риски ", - заявил Давид Арутюнян, добавив, что определенные шаги в этом направлении уже сделаны.

"Результаты предпринятых мер по борьбе с коррупцией мы увидим в ближайшее время", - заверил Арутюнян.

Касаясь амнистирования экс-главы Госслужбы социального обеспечения Армении Вазгена Хачикяна, арестованного по обвинению в хищении в особо крупных размерах, Арутюнян заявил, что узнал об этом из СМИ, добавив, что каждый гражданин РА имеет право на помилование.