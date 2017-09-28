Четверг, 28 Сентября 2017 15:47

АрмИнфо.Ардшинбанк стал участником системы учета ценных бумаг Центрального Депозитария Армении (ЦДА) с присуждением статуса оператора счета депозитарной системы. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе фондовой биржи NasDaq OMX Armenia.

Отныне клиентам банка будут доступны сервисы ЦДА, в частности ведение реестра акционерных обществ и все услуги связанные с хранением ценных бумаг. Таким образом, Ардшинбанк стал 17 оператором Депозитарной системы.

Напомним, что в марте 2013 года ЦДА перешел к новой модели депозитарной системы, согласно которой все услуги по ведению реестра

и хранению ценных бумаг предоставляются клиентам посредством оператора счета, согласно заключенным соглашениям между ЦДА, банками и инвестиционными компаниями. Ардшинбанк с апреля 2013 года является членом расчётной системы регулируемого рынка (ЧРСРР), что дает возможность обслуживать расчеты, связанные с биржевыми торгами.

Список операторов счета и ЧРСРР, контактные данные, а также тарифы операторов доступны на сайте www.cda.am по следующим ссылкам: http://cda.am/am/77/partners/129/settlement-system-members/78/depository­account-operators; http://cda.am/am/77/partners/129/settlement-system­members/79/rmssm. Так, операторами депозитарного счета на сегодня являются Центробанк, ACBA-Credit Agricole Bank, Америабанк, Анелик Банк, Араратбанк, Ардшинбанк, ИНЕКОБАНК, Армсвисбанк, Конверс Банк, Армбизнесбанк, Армэкономбанк, Юнибанк, Прометей Банк, Банк ВТБ (Армения), а также инвестиционные компании Арменброк, Капитал Инвестмент и Фючр Капитал Маркет. В состав ЧРСРР входят эти же финансовые организации, а также HSBC Банк Армения и инвестиционные компании Тонтон и Ренеса, за исключением Центробанка и ИНЕКОБАНКа.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Это второй по величине банк в Армении с филиальной сетью насчитывающей 64 подразделения. Мажоритарным акционерами Ардшинбанка выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) - 70,1145% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 28,3689%. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.