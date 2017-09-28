Четверг, 28 Сентября 2017 14:20

АрмИнфо.С целью повышения качества обслуживания клиентов, эффективного управления клиентопотоком филиалов, роста лояльности клиентов и создания зон самообслуживания Банк:

оснастил системой управления очередью (СУО) дополнительно 10 филиалов в Ереване и регионах, а до конца года обеспечит наличие систем управления очередью во всей филиальной сети Банка,

разместил более 15 дополнительных платёжных терминалов в филиалах, доводя в некоторых филиалах их количество до двух, таким образом на 90% покрывая филиальную сеть электронной системой управления очередью и платёжными терминалами.

Система управления очередью помогает Банку решить одновременно две основные задачи:

создаёт и поддерживает единые корпоративные стандарты обслуживания,

создаёт атмосферу комфортного обслуживания для клиентов.

Помимо этого, благодаря недавно запущенной услуге EarlyOne клиенты Банка ВТБ (Армения) имеют отличную возможность посредством специального приложения для смартфонов заранее дистанционным способом удержать очередь в предпочтительное время, дату и филиале и обслужиться непосредственно в момент посещения филиала без ожидания в очереди.

Банк ВТБ (Армения) оснастил также 50% филиальной сети бесплатной интернет связью, в результате чего клиенты смогут совместить время, проведённое в очереди, полезным для себя занятием (прочтение новостей, общение с родными и т.д.).

Клиенты Банка - юридические и физические лица давно оценили удобство проведения банковских и небанковских платежей через терминалы, позволяющие мгновенно в режиме онлайн пополнить свои счета/карты и вклады, погасить кредиты, оплатить коммунальные и прочие платежи, не ожидая в очереди.