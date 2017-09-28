АрмИнфо.С целью повышения качества обслуживания клиентов, эффективного управления клиентопотоком филиалов, роста лояльности клиентов и создания зон самообслуживания Банк:
Система управления очередью помогает Банку решить одновременно две основные задачи:
Помимо этого, благодаря недавно запущенной услуге EarlyOne клиенты Банка ВТБ (Армения) имеют отличную возможность посредством специального приложения для смартфонов заранее дистанционным способом удержать очередь в предпочтительное время, дату и филиале и обслужиться непосредственно в момент посещения филиала без ожидания в очереди.
Банк ВТБ (Армения) оснастил также 50% филиальной сети бесплатной интернет связью, в результате чего клиенты смогут совместить время, проведённое в очереди, полезным для себя занятием (прочтение новостей, общение с родными и т.д.).
Клиенты Банка - юридические и физические лица давно оценили удобство проведения банковских и небанковских платежей через терминалы, позволяющие мгновенно в режиме онлайн пополнить свои счета/карты и вклады, погасить кредиты, оплатить коммунальные и прочие платежи, не ожидая в очереди.
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