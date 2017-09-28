﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 28 Сентября 2017 12:52
Татевик Шагунян

Министр: Великобритания осуждает преступления, совершенные в 1915 году

Министр: Великобритания осуждает преступления, совершенные в 1915 году

АрмИнфо.Великобритания осуждает преступления, совершенные в 1915 году. Об этом в Ереване заявил министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Алан Дункан после посещения мемориала комплекса жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>.

<Я только что побывал в Музее. Никто не может выйти из Музея без эмоций. Мы осуждаем преступления того времени. Наши документы свидетельствуют о совершенных тогда жестокостях. Я осуждаю то, что случилось. И история очень четко свидетельствует об этих фактах>,- резюмировал министр

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
9901

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням