Четверг, 28 Сентября 2017 12:52

АрмИнфо.Великобритания осуждает преступления, совершенные в 1915 году. Об этом в Ереване заявил министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Алан Дункан после посещения мемориала комплекса жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>.

<Я только что побывал в Музее. Никто не может выйти из Музея без эмоций. Мы осуждаем преступления того времени. Наши документы свидетельствуют о совершенных тогда жестокостях. Я осуждаю то, что случилось. И история очень четко свидетельствует об этих фактах>,- резюмировал министр