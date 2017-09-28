Четверг, 28 Сентября 2017 12:47

АрмИнфо.Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов считает, что стиль игры нового обладателя Кубка мира Левона Ароняна напоминает стиль 9-ого чемпиона мира Тиграна Петросяна.

<Левон - стабильный шахматист, который всегда показывает высокие результаты, - сказал по телефону Илюмжинов. Первый Кубок мира он завоевал в 2005 году в России, в Ханты-Мансийске. Аронян - очень многогранный шахматист, он хорош и в защите, и в нападении, очень тонко чувствует позицию. И то, что он вновь выиграл Кубок мира, говорит о его стабильно высоком уровне готовности. В этом году Левон показывает хорошие результаты. Такой победой он сделал себе подарок к предстоящей свадьбе. Левон - очень интеллигентный и думающий шахматист, обладающий энциклопедическими знаниями. Его игра своей основательностью и тонким чутьем позиции напоминает мне стиль чемпиона мира Тиграна Петросяна. Хочу передать свои поздравления Левону и в его лице Шахматной федерации Армении, которую возглавляет президент страны Серж Азатович Саргсян. Недаром сборная Армении является трехкратным олимпийским чемпионом, а Левон Аронян всегда возглавлял команду>, - приводит слова Кирсана Илюмжинова rsport.

Напомним, что Левон Аронян и Дин Лижэнь завоевали путевки на турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который состоится в марте 2018-го года в Берлине.