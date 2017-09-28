Четверг, 28 Сентября 2017 12:34

АрмИнфо.Министр здравоохранения Левон Алтунян принял главного советника по специальным вопросам министра и министерства здравоохранения Израиля, профессора Шауля Яцивина и старшего научного сотрудника Департамента лицензирования медицинской специализации Министерства здравоохранения Израиля Авитала Винер-Аурмана.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения. Яцивин также коснулся вопроса качества образования в частных медицинских ВУЗах Армении. Он отметил, что всего лишь 12% израильских выпускников, окончивших армянский университет Айбусак, могут успешно сдать экзамен на получение медицинской практике в Израиле.

Министр Левон Алтунян согласился, что есть некоторые проблемы и уже предпринимаются шаги по их решению. <Сейчас проводятся структурные изменения, согласно которым, врачи в Армении должны будут заполнять требуемые кредиты и получать аккредитацию каждые 5 лет. Данный закон вступит в силу с 2021 года", - отметил министр.

В ходе встречи были обозначены пути сотрудничества в сферах стоматологии и фармацевтики.