Четверг, 28 Сентября 2017 11:27

АрмИнфо. Президент Серж Саргсян сентября приял министра по вопросам Европы и Америки Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединённого Королевства Алана Дункана.

Приветствуя гостя, президент подчеркнул, что Армения заинтересована в углублении межгосударственных отношений с Соединённым Королевством. Серж Саргсян отметил, что за прошедшие со времени установления дипломатических отношений 25 лет существующий между двумя странами потенциал сотрудничества всё ещё используется неполноценно. С радостью констатируя ставшие в последнее время частыми взаимные визиты и работу посольства Соединённого Королевства в Армении, Президент выразил надежду, что эта динамика сохранится, и армяно-британские межгосударственные отношения поднимутся на новый качественный уровень.

Госминистр Алан Дункан выразил благодарность за тёплый приём и передал Президенту Республики приветствия и добрые пожелания премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй. Он заверил, что Соединённое Королевство также имеет большое желание развивать и укреплять отношения с Арменией. Алан Дункан подчеркнул, что его страна готова предоставить помощь правительству Армении, исходя их экономических приоритетов страны для её использования. Госминистр Дункан выразил надежду, что в результате обоюдных усилий, направленных на развитие взаимодействия, увеличатся объёмы торгового оборота между Арменией и Соединённым Королевством. Министр Дункан подчеркнул, что Соединённое Королевство высоко оценивает реализованные в Армении конституционные реформы, о которых он имел повод говорить также в парламенте Армении.

Президент Серж Саргсян заверил, что Армения решительно настроена продолжать реформы в разных сферах, ради укрепления и развития государственности Армении.

На встрече собеседники коснулись процесса урегулирования Нагорно-карабахской проблемы, обменялись мнениями вокруг региональных проблем и вызовов.