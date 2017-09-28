Четверг, 28 Сентября 2017 11:25

АрмИнфо. <Мы надеемся на то, что власти Ирака и региональные власти Иракского Курдистана смогут избежать эскалации и найдут возможности разрешения имеющихся вопросов>,- заявил на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Отметим, что накануне официальный Степанакерт уже приветствовал итоги референдума в Иракском Курдистан, подчеркнув, плебисцит является актом реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов. <Надеемся, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными средствами, с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе>,- говорится в заявлении МИД Арцаха. Отметим, что в качестве наблюдателей на референдуме присутствовали делегации из порядка 60 стран. В плебисците приняли участие 3 млн 305 тыс. 925 человек. Об этом заявили местные власти автономного региона. Всего правом голоса обладает более 5,2 млн жителей Иракского Курдистана. Несмотря на то, что официальные итоги референдума будут обнародованы лишь через 72 часа, тем не менее, предварительный подсчет голосов показал, что большинство участников референдума высказались за создание независимой курдской государственности. Тем не менее, Ирак и Турция уже успели в резкой форме выразить свое недовольство процессами в регионе, подчеркнув, что не примут результаты референдума, если они будут положительными. В свою очередь, лидер иракских курдов Массуд Барзани заявил, что не намерен идти на конфронтацию с соседями и хочет решить проблемы на переговорной основе.