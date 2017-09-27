Среда, 27 Сентября 2017 23:06

АрмИнфо.Сама возможность сдачи части арцахских территорий Азербайджану, несомненно, - продолжение общей политической линии России. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

18 сентября глава МИД Армении Эдвард Налбандян на форуме Армения-Диаспора в качестве возможных территориальных уступок обозначил территории, "при передаче которых не возникнет угроза безопасности Арцаха и не будет поставлена под опасность окончательное урегулирование конфликта".

"В этом свете, рвение российских СМИ в вопросе освещения вышеупомянутого заявления главы армянского МИД выглядит отнюдь не случайно. При этом, конечно, сложно сказать был ли сделан этот шаг Налбандяна навстречу российским коллегам целенаправленно. Тем не менее, если подобная политика действительно осуществляется, она может иметь для Армении весьма опасные последствия, особенно в условиях последовательного укрепления Россией собственного лидерства в Минской группе ОБСЕ", - подчеркнул аналитик.

Саркисян, в этом свете, выделил еще два важных обстоятельства. Попытки Москвы углубить отношения с Баку в свете скандала вокруг журналистского расследования <Азербайджанская прачечная> со всеми сопутствующим последствиями. А также вброс азербайджанской информации о возможном членстве страны в ЕАЭС, о котором уже говорят представители партии власти в Армении.

"В этом свете, Арцах, проблема вокруг Арцаха интересует российских политиков исключительно в контексте сдачи определенных территорий, что позволит Москве решить с Баку вопросы собственной повестки. С периодическими же предложениями Москвы Западу по Арцаху никто не согласен, поскольку они упираются в размещение вокруг Арцаха российских миротворцев. Вот и весь российский интерес, с которым тесно перекликаются последние заявления Налбандяна", - подытожил аналитик.