Среда, 27 Сентября 2017 23:01

АрмИнфо.Телекоммуникационная компания Beeline и компания TelCell празднуют 10-летие сотрудничества, благодаря которому стало возможно оплачивать услуги мобильной связи посредством платежных терминалов. Об этом сообщает пресс-служба компании Beeline.

"Нашей приоритетной целью является обеспечение комфорта для наших абонентов. Мы благодарны нашему партнеру в лице TelCell за эффективное и длительное сотрудничество и предоставление возможности более удобно обслуживать наших клиентов", - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".