Среда, 27 Сентября 2017 18:50

АрмИнфо.Компания "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с планово-восстановительными работами и во избежание в дальнейшем аварий 28 сентября с.г. будут обесточены:

в городе Ереван:

с 10:00 по 16:00 многоквартирные дома 67 на ул.Орбели, 1, 2, 12, 12а, 14, 14а на ул.Киевяна, школа номер 83 и прилегающие общественные

абоненты, частные дома 69- 100 на 4 ул., 1-34 на 15; 1-31 на 17 ул. Ареша, многоквартирные дома 3, 5, 7, 9 на 15 ул.Ареша, 37 на

ул.Арцаха, 192 на ул.Мурацана, а также частные дома 165-231 на ул. Мурацана, 1-20 на 3 ул.Гадвегорцнери, 33-43, 54-88 на ул.Давида Бека, 1-23 на ул.Нубарашена, ул. 1, 2 Когби и Арагаца, многоквартирные дома 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 на ул. Раффи, 2, 3, 4 на участке Давадашена, 95, 97, 101, 103 Андраника, 48, 48/1, 50/1 на ул. Ленинградян и 3 на ул. Сисакян,

с 10:30 по 16:00 многоквартирные дома по адресу Нор Норк 1 массив, ул.Лвовян, дома 7, 9, 11, 13, 15, 2 переулок ул.Лвовян, дома 2, 4, ул.Борян, дома 4, 4/1, 6, здание полиции Нор Норка и прилегающие общественные абоненты, Аван Ариндж, ул. Душамбэ, дома 7, 9, 11, 13, 15 ?и прилегающие общественные абоненты, 9 массив Нор Норка, ул. Вильнюса, дома 20, 20/1, 27, 31, 33, 35, 37 и и прилегающие общественные абоненты,

с 11:00 по 13:00 многоквартирные дома 36 на ул.Ашветисян, 8 Амбарцумян, 22 Кюлпенкян и прилегающие общественные абоненты, дом 35 43 ой ул.Арабкира, щастные дома 26-41 на ул.Арабкира, дом 22 на ул.Н.Зарьян и и прилегающие общественные абоненты, 1-11 ул.Тигранян, 47-92 ул.Варшашян и прилегающие общественные абоненты,

с 11:00 по 16:00 дома 34, 36 на ул.Ростовян и частные дома 2-50 на ул.Ростовян, 1-23 на 12 ул.Нор Ареша, 1-24 3 ул; 1-21 5 ул.; 1-24 6

ул.; 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 11 ул. Ареша,

в Араратском марзе:

с 10?00 по 12?00 села Уги, Сисаван, Гиневет, винный завод города Веди, сотовые станции "Арментел", "К Телеком" и "Юком" города Веди, общественный абонент "Армения ТВ",

с 10?00 по 13?00 село Урцадзор частично,

с 10?00 по 14?00 село Таперакан частично,

с 10?00 по 15?00 село Даракерт частично,

с 10?00 по 16?00 фабрика по добыче золота Арарата,

10?30-16:00 село нарек частично,

в Котайкском марзе:

с 10:00 по 16:00 село Аринж частично,

с 11:00 по 15:00 город Егвард частично, больница, производитель металических конструкций и прилегающие общественные абоненты,

в Гегаркуникском марзе:

с 11?00 по 17?00 село Семеновка, сотовая станция <Вивасел МТС> и прилегающие общественные абоненты,

в Ширакском марзе:

с 10:00 по 16:00 община Красар территории Ашоцк, Саритаг и ул. 3, 4 территории Ашоцк.