Среда, 27 Сентября 2017 18:48

АрмИнфо.Лидер армянской шахматной сборной Левон Аронян стал двукратным обладателем Кубка мира по шахматам. На тайм-брейке финального поединка в рамках проходящего в Тбилиси Кубка мира по шахматам Аронян победил сильнейшего шахматиста из Китая Дина Лижэня по итогам двух партий по быстрым шахматам -

1.5:0.5. Армянский гроссмейстер добился преимущества на 30-м ходу белыми фигурами, а 33-м ходу черными шахматами. Левон Аронян завоевал путевку на турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который состоится в марте 2018-го года в Берлине. Аронян также получил денежный приз в размере 120 тысяч долларов.