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 Среда, 27 Сентября 2017 18:48
Ани Мшецян

Левон Аронян стал обладателем Кубка мира по шахматам

Левон Аронян стал обладателем Кубка мира по шахматам

АрмИнфо.Лидер армянской шахматной сборной Левон Аронян стал двукратным обладателем Кубка мира по шахматам. На тайм-брейке финального поединка в рамках проходящего в Тбилиси Кубка мира по шахматам Аронян победил сильнейшего шахматиста из Китая Дина Лижэня  по итогам двух партий по быстрым шахматам -

1.5:0.5. Армянский гроссмейстер добился преимущества на 30-м ходу белыми фигурами, а 33-м ходу черными шахматами.  Левон Аронян завоевал путевку на турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который состоится в марте 2018-го года в Берлине. Аронян также получил денежный приз в размере 120 тысяч долларов.

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