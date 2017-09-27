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 Среда, 27 Сентября 2017 17:40
Наира Бадалян

Серж Саргсян провел заседание Совета национальной безопасности

Серж Саргсян провел заседание Совета национальной безопасности

АрмИнфо.Президент Республики Армения, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян 27 сентября провел заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, в рамках повестки дня заседания обсуждались вопросы касательно реформ институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией и деятельности по повышению эффективности системы общественной службы, а также относительно Концепции информационной политики и обеспечения информационной безопасности.

Первый вопрос членам Совета национальной безопасности доложили вице-премьер- министр, министр международной  экономической интеграции и реформ РА Ваче Габриелян и министр юстиции РА Давид Арутюнян. Участникам заседания были представлены осуществленные до сих пор мероприятия в антикоррупционной сфере, в том числе  пакет законопроектов, разработанный в результате деятельности рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением президента РА от 20 декабря 2016 года <О создании рабочей группы по обеспечению реформ институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией>. Кроме того, были представлены осуществленные в рамках международного сотрудничества работы, а также направления новой антикоррупционной стратегии. Совет принял к сведению представленные доклады.

Второй вопрос повестки дня доложили директор Службы национальной безопасности (СНБ) при правительстве РА Георгий Кутоян и министр транспорта, связи и информационных  технологий Армении Ваан Мартиросян. Они подчеркнули, что Концепция информационной политики и обеспечения информационной безопасности РА, согласно представленному проекту, являются важным компонентом государственной политики. Нынешнее весомое влияние информационных технологий на естественное и эффективное функционирование всех сфер управления еще больше увеличивает необходимость модернизации и разработки концептуальных и нормативно-правовых документов  обеспечения информационной безопасности.

Директор СНБ отметил, что проект был подготовлен межведомственной рабочей группой, исходя из необходимости применения и разработки новых критериев и стратегических направлений обеспечения информационной безопасности, созвучных существующим в мире актуальным вызовам, процессам. В проекте концепции представлены ситуация в сфере обеспечения информационной безопасности РА, основополагающие ценности, принципы, интересы, угрозы и вызовы, цели политики, проблемы, вопросы международного сотрудничества и пр. В контексте указанных вопросов подытожены и основные направления, а также приоритеты единой информационной политики.

Совет национальной безопасности, учитывая прозвучавшие в результате обсуждения предложения, одобрил проект концепции.

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