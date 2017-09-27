Среда, 27 Сентября 2017 17:40

АрмИнфо.Президент Республики Армения, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян 27 сентября провел заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, в рамках повестки дня заседания обсуждались вопросы касательно реформ институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией и деятельности по повышению эффективности системы общественной службы, а также относительно Концепции информационной политики и обеспечения информационной безопасности.

Первый вопрос членам Совета национальной безопасности доложили вице-премьер- министр, министр международной экономической интеграции и реформ РА Ваче Габриелян и министр юстиции РА Давид Арутюнян. Участникам заседания были представлены осуществленные до сих пор мероприятия в антикоррупционной сфере, в том числе пакет законопроектов, разработанный в результате деятельности рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением президента РА от 20 декабря 2016 года <О создании рабочей группы по обеспечению реформ институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией>. Кроме того, были представлены осуществленные в рамках международного сотрудничества работы, а также направления новой антикоррупционной стратегии. Совет принял к сведению представленные доклады.

Второй вопрос повестки дня доложили директор Службы национальной безопасности (СНБ) при правительстве РА Георгий Кутоян и министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян. Они подчеркнули, что Концепция информационной политики и обеспечения информационной безопасности РА, согласно представленному проекту, являются важным компонентом государственной политики. Нынешнее весомое влияние информационных технологий на естественное и эффективное функционирование всех сфер управления еще больше увеличивает необходимость модернизации и разработки концептуальных и нормативно-правовых документов обеспечения информационной безопасности.

Директор СНБ отметил, что проект был подготовлен межведомственной рабочей группой, исходя из необходимости применения и разработки новых критериев и стратегических направлений обеспечения информационной безопасности, созвучных существующим в мире актуальным вызовам, процессам. В проекте концепции представлены ситуация в сфере обеспечения информационной безопасности РА, основополагающие ценности, принципы, интересы, угрозы и вызовы, цели политики, проблемы, вопросы международного сотрудничества и пр. В контексте указанных вопросов подытожены и основные направления, а также приоритеты единой информационной политики.

Совет национальной безопасности, учитывая прозвучавшие в результате обсуждения предложения, одобрил проект концепции.