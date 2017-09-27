Среда, 27 Сентября 2017 16:00

АрмИнфо.Сопредседатели МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию уходят от собственных обязанностей, в частности, по обузданию амбиций и агрессивно-милитаристской риторики властей Азербайджана. Подобное мнение АрмИнфо выразил основатель Армянского института по международным вопросам и безопасности AIISA Степан Сафарян.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.

"Особенно наглядно это проявилось в отсутствии какой-либо реакции на нью-йоркские выступления президентов Армении и особенно Азербайджана на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Бесконтрольность риторики - пожалуй, весьма опасное явление для всего, спонсируемого Францией, США и Россией процесса карабахского урегулирования. На практике неизвестен случай, когда стороны конфликта оскорбляя друг друга, параллельно пытались бы вести переговоры, на фоне аплодисментов в обществах двух стран выступлениям собственных президентов", - заявил аналитик.

По мнению Сафаряна, подобная дерзость во многом является следствием пассивности минских сопредседателей, даже не пытающихся обуздать попытки азербайджанского реваншизма. Подобная пассивность сопредседателей, по его оценкам, весьма негативно сказывается на позициях армянской стороны конфликта.

Аналитик считает необходимым проявление властями Армении в деле получения ответа непосредственно от Минской группы на этот вопрос последовательности и требовательности. Поскольку безнаказанное поведение Баку, в частности угрозы Ильхама Алиева в случае необходимости "наказать Армению апрельской войной во второй раз", на фоне молчания сопредседателей, оставляет Армению с ее предложениями о возобновлении переговоров с целью сохранения мира в регионе в одиночестве.